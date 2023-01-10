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Головна війна з Росією Пакистан в обмін на допомогу Заходу передасть Україні партію снарядів та вибухівки, - ЗМІ

Пакистан в обмін на допомогу Заходу передасть Україні партію снарядів та вибухівки, - ЗМІ

10 січня, 2023 вiвторок
21:18
війна з Росією Пакистан надає військову допомогу Україні

Пакистан має наміри приєднатися до постачання зброї Україні, а у відповідь очікує підтримку Заходу та допомогу Києва в модернізації гелікоптерів і ремонті танкового парку

Про це повідомляє The Economic Times.

Як зазначає видання, Пакистан планує відправити для України 159 контейнерів з боєприпасами з порту Карачі до порту Гданськ у Польщі.

"Судно Vesuvius привезе 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, артилерійські капсулі M82 та підривники PDM. Їх надасть ісламабадський постачальник зброї DMI Associates у співпраці з оборонними компаніями Східної Європи", - йдеться у повідомленні.

Натомість Пакистан очікує отримати допомогу України у модернізації своїх гелікоптерів Мі-17, а також у ремонті парку із 320 танків Т-80УД. За даними видання, пакистанськими гелікоптерами займеться українська компанія, яка виробляє авіадвигуни та промислові морські газові турбіни.

Раніше ET повідомляло, що оборонні фірми, розташовані в деяких східноєвропейських державах, що межують з Україною, також стали воротами для передачі виробленого в Пакистані військового обладнання. Крім того, Пакистан відіграв важливу роль у передачі зброї Україні від імені Великої Британії у серпні 2022 року: британські військові рейси перевозили зброю з пакистанської авіабази до міжнародного аеропорту Аврам Янку Клуж у Румунії, звідки вантаж везли до України. Для перевезення використовувався літак британських ВПС.

Видання нагадало, що Україну та Пакистан пов'язують тісні військові та промислові зв'язки. Свого часу Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД із повним комплектом боєприпасів та запасних частин. У період з 1991-го по 2020 роки Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на суму майже 1,6 млрд доларів.

Також Ісламабад домовився з Києвом про ремонт свого парку Т-80УД. Сума контракту становила 85,6 млн доларів. Минулого року Пакистан та Україна домовилися розвивати військові зв'язки, особливо у сферах виробництва озброєння, навчання персоналу, контртерористичної діяльності та розвідки.

Видання Firstpost додає, що цей крок Пакистан робить навіть у той час, коли він продовжує ігнорувати запити Росії на боєприпаси та зброю. І додає, що в обмін на допомогу Україні західні країни допоможуть Пакистану поставками та модернізацією частини західної військової техніки.

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Пакистан
допомога Україні
зброя для України
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