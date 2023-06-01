Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США

Про це пише NBC.

Палата представників прийняла законопроєкт щодо підвищення державного боргового ліміту, який був домовлений між Президентом Джо Байденом та спікером Палати представників Кевіном Маккартіном.

За законопроєкт проголосували 314 представників, проти - 117. У підтримці закону взяли участь 149 республіканців і 165 демократів.

Тепер законопроєкт направлять на розгляд до сенату, де йому потрібно набрати 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.

Законопроєкт передбачає обмеження витрат на наступні два роки. Він також включає консервативні заходи, які дозволять повернути приблизно 28 мільярдів доларів невикористаних коштів на боротьбу зі COVID-19, скасувати виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування Інтернет-податків та перенести близько 20 мільярдів з 80 мільярдів доларів, передбачених Законом про зменшення вартості, на програми, що не стосуються оборони.