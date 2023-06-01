Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США

Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США

1 червня, 2023 четвер
08:26
Світ Білий дім

Палата представників Конгресу США 31 травня підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу у розмірі $31,4 трлн

Про це пише NBC.

Палата представників прийняла законопроєкт щодо підвищення державного боргового ліміту, який був домовлений між Президентом Джо Байденом та спікером Палати представників Кевіном Маккартіном.

За законопроєкт проголосували 314 представників, проти - 117. У підтримці закону взяли участь 149 республіканців і 165 демократів.

Тепер законопроєкт направлять на розгляд до сенату, де йому потрібно набрати 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.

Законопроєкт передбачає обмеження витрат на наступні два роки. Він також включає консервативні заходи, які дозволять повернути приблизно 28 мільярдів доларів невикористаних коштів на боротьбу зі COVID-19, скасувати виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування Інтернет-податків та перенести близько 20 мільярдів з 80 мільярдів доларів, передбачених Законом про зменшення вартості, на програми, що не стосуються оборони.

  • На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні. Міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту. 
  • Згодом міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що 1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.
  • Уже 23 травня Джо Байден за підсумками переговорів з Кевіном Маккарті заявив, що питання дефолту в США більше не актуальне
  • А 28 травня президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.
  • 30 травня американська валюта подешевшала стосовно основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має ще пройти тернистий шлях через конгрес.
  • У Білому домі повідомили, що двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

дефолт
США
Читайте також:
Анджей Дуда
31 травня, 2023 середа
"Путін не програв жодної війни": Дуда назвав підтримку України обов'язком Заходу
30 травня, 2023 вiвторок
Очільник МОН Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук
тарифи на електроенергію, лічильник
Автор Зіновія Воронович
31 травня, 2023 середа
Нові тарифи на електроенергію для населення. Що з ними не так
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 39.83
    Продаж 40.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
1 червня
08:28
Галина Пагутяк
Українські номади
08:20
Оновлено
Нічна атака по Києву 1 червня
Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули, є постраждалі та пошкодження
07:38
Австралія
Українське Міноборони закликало Австралію приєднатися до танкової коаліції
07:36
збита ракета, Київ 9 травня
Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб
07:01
Оновлено
малюнок, діти
Верещук: ворог змінює імена та дати народження незаконно депортованим з України дітям
06:47
пригожин та кадиров
Військове командування РФ хоче замінити в наступальних операціях в Україні вагнерівців на кадировців, - ISW
05:53
Судан
У притулку Судану померло 60 дітей, які опинились у пастці через бої
05:49
Армія, Велика Британія
"Не компенсує поразок на полі бою": Британія в ОБСЄ про терор РФ українських міст
05:03
Литва прапор
Литва очікує провокації Білорусі під час саміту НАТО у липні
04:35
лукашенко з путіним
Опозиція повідомила, що в Білорусі діють табори для утримання та перевиховання дітей з України
02:45
Бєлгородська область
Місцева влада повідомляє про обстріл Шебекіно на Бєлгородщині: є двоє постраждалих
02:17
Дрони Vector
Україна замовила ще 300 розвіддронів Vector за кошти Німеччини
01:49
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
У Байдена підтримали саміт для досягнення миру в Україні без участі Росії
01:21
Чехія
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
01:05
Севілья, Ліга Європи
"Севілья" по пенальті перемогла "Рому" у фіналі Ліги Європи
00:54
Білий Дім
США проти ударів по РФ, але вирішувати як застосовувати зброю має Україна, - Білий дім
00:27
Судовий вирок
Трибунал ООН засудив двох соратників експрезидента Югославії Мілошевича
00:02
Володимир Зеленський
Зеленський: залучений до зернової ініціативи порт "Південний" фактично заблокований, там накопичено 1,5 млн тонн агропродукції
2023, середа
31 травня
23:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 травня
23:12
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний обговорив український контрнаступ з генералом Міллі
22:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перспективи виробництва українських дронів-камікадзе та робота артилерії ЗСУ біля Бахмута. Колонка Сергія Згурця
22:24
Херсонська область
РФ продовжила обстріли Херсонщини, вбивши мирного жителя
22:02
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
Українцям заборонили відвідувати ліси у низці регіонів України
21:58
Ексклюзив
Припинення водопостачання
Підвищення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість водопостачання, - ексміністр соцполітики Рева
21:50
Всеволод Князєв
Справа про хабар ексголові Верховного Суду: Князєва залишили під вартою і зменшили розмір застави
21:29
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Ракети для HIMARS і Patriot, системи Avenger і Stinger: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20:53
Обстріл Донеччини
Ворог обстріляв з "Іскандерів" Донеччину: загинула людина, двоє поранені
20:40
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та генсек НАТО Єнс Столтенберг
Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на €6,3 млрд
20:08
Еліна Світоліна
"Ролан Гаррос": Світоліна зіграє проти росіянки в 1/16 фіналу турніру
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 462 дня війни: військові створили невловний для дронів "кошмаромобіль", а Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю  
19:57
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів АПЛ
19:54
Ексклюзив
Поліція Донеччини назвала громади, де небезпечно перебувати цивільному населенню
19:51
Оновлено
Трубіцин
Київський депутат Трубіцин, якого спіймали на хабарі, втік за кордон за допомогою листа від Буданова, - Схеми
19:47
Гендиректорка Софії Київської Куковальська та журналіст Сущенко отримали ордени "За заслуги" Франції
19:34
Оновлено
Володимир Зеленський
Захист узбережжя та зерновий коридор: Зеленський провів Ставку в Одесі
19:15
ЗСУ
Зведення Генштабу: ЗСУ уразили російський пункт управління та 2 склади боєприпасів
19:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з погрозами Кадирова. Як головна страшилка Кремля обернулась провалом в Україні
18:53
OPINION
Олександр Вільчинський
Росіяни – терористи номер один
18:50
Голова уряду Косово Альбін Курті
Прем'єр-міністр Косова заявив про розгляд можливості дострокових виборів на півночі, проте є умова
18:14
Ексклюзив
Олег Дунда
Закон про люстрацію 2014 року має ряд недоліків, - нардеп Дунда
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV