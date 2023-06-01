Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США
Палата представників Конгресу США 31 травня підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу у розмірі $31,4 трлн
Про це пише NBC.
Палата представників прийняла законопроєкт щодо підвищення державного боргового ліміту, який був домовлений між Президентом Джо Байденом та спікером Палати представників Кевіном Маккартіном.
За законопроєкт проголосували 314 представників, проти - 117. У підтримці закону взяли участь 149 республіканців і 165 демократів.
Тепер законопроєкт направлять на розгляд до сенату, де йому потрібно набрати 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.
Законопроєкт передбачає обмеження витрат на наступні два роки. Він також включає консервативні заходи, які дозволять повернути приблизно 28 мільярдів доларів невикористаних коштів на боротьбу зі COVID-19, скасувати виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування Інтернет-податків та перенести близько 20 мільярдів з 80 мільярдів доларів, передбачених Законом про зменшення вартості, на програми, що не стосуються оборони.
- На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні. Міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.
- Згодом міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що 1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.
- Уже 23 травня Джо Байден за підсумками переговорів з Кевіном Маккарті заявив, що питання дефолту в США більше не актуальне.
- А 28 травня президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.
- 30 травня американська валюта подешевшала стосовно основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має ще пройти тернистий шлях через конгрес.
- У Білому домі повідомили, що двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.
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