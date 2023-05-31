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Угода щодо запобігання дефолту у США не обмежить здатність допомагати Україні, - Білий дім

31 травня, 2023 середа
09:34
Економіка Білий дім

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу

Про це заявив анонімний чиновник Білого дому, пише Bloomberg.

Так, він повідомив, що будь-яка додаткова військова допомога повинна буде пройти через конгрес як додатковий захід, на який не поширюватиметься передбачений угодою ліміт федеральних видатків. 

"Не думаю", - сказала директорка з бюджету Адміністрації президента США Шеланда Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Як зазначає видання, ця заява буде "приємною новиною" для президента України Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

Чи може Білий дім звернутися до конгресу з проханням про додаткове фінансування для України і коли це станеться, ще не вирішено. У грудні президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів як частину законопроєкту про витрати на кінець року. Офіційні особи заявили, що достатні кошти мають бути доступні до кінця фінансового року у вересні.

За даними Державного департаменту США, від початку російського вторгнення в лютому 2022 року країна надала допомогу в галузі безпеки на 36,9 млрд доларів.

  • На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні. Міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту. 
  • Згодом міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що 1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.
  • Уже 23 травня Джо Байден за підсумками переговорів з Кевіном Маккарті заявив, що питання дефолту в США більше не актуальне
  • А 28 травня президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.
  • 30 травня американська валюта подешевшала стосовно основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має ще пройти тернистий шлях через конгрес.

Світ
Україна
дефолт
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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