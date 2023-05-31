Про це заявив анонімний чиновник Білого дому, пише Bloomberg.

Так, він повідомив, що будь-яка додаткова військова допомога повинна буде пройти через конгрес як додатковий захід, на який не поширюватиметься передбачений угодою ліміт федеральних видатків.

"Не думаю", - сказала директорка з бюджету Адміністрації президента США Шеланда Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Як зазначає видання, ця заява буде "приємною новиною" для президента України Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

Чи може Білий дім звернутися до конгресу з проханням про додаткове фінансування для України і коли це станеться, ще не вирішено. У грудні президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів як частину законопроєкту про витрати на кінець року. Офіційні особи заявили, що достатні кошти мають бути доступні до кінця фінансового року у вересні.

За даними Державного департаменту США, від початку російського вторгнення в лютому 2022 року країна надала допомогу в галузі безпеки на 36,9 млрд доларів.