Палаючий Крим та ситуація на Півдні. Росіяни "біснуються" від успіхів українського війська. Наживо проєкт "Війна і волонтери"
У четвер, 10 серпня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій та волонтер з Херсонщини Андрій Селецький говоритимуть про ситуацію в південних регіонах
У Криму пролунали вибухи на аеродромі у Новофедорівці, а на Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад пів сотні населених пунктів. Яка ситуація на Півдні після успіхів українського війська?
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе