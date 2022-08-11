У Криму пролунали вибухи на аеродромі у Новофедорівці, а на Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад пів сотні населених пунктів. Яка ситуація на Півдні після успіхів українського війська?

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал.