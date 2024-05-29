"Я повністю готовий визнати Палестинську державу": Макрон назвав умови
Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Німеччини заявив про готовність визнання Палестини, але у "відповідний час"
Про це пише видання BMFTV.
Макрон зазначив, що не хоче визнавати Палестинську державу "на емоціях", але планує зробити це у "відповідний час".
"Для Франції немає ніяких табу, я повністю готовий визнати палестинську державу. Я вважаю, що це визнання має відбутися у відповідний час, тоді коли воно буде частиною процесу, якому віддані держави регіону та Ізраїль, і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, може дати корисний результат. Я не збираюся робити емоційних заяв”, - сказав президент Франції.
У виданні зазначили, що ця заява пролунала в той самий день, коли Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу, і через два дні після ізраїльського удару по Рафаху.
"Як і ви, я засмучений картиною, яку ми бачимо у Рафаху, але відповідь має бути політичною”, - додав Макрон.
- Парламент Данії відхилив законопроєкт про визнання Палестинської держави, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена про те, що для створення незалежної країни немає необхідних передумов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.57
- Актуальне
- Важливе