"Я повністю готовий визнати Палестинську державу": Макрон назвав умови

Про це пише видання BMFTV.

Макрон зазначив, що не хоче визнавати Палестинську державу "на емоціях", але планує зробити це у "відповідний час".

"Для Франції немає ніяких табу, я повністю готовий визнати палестинську державу. Я вважаю, що це визнання має відбутися у відповідний час, тоді коли воно буде частиною процесу, якому віддані держави регіону та Ізраїль, і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, може дати корисний результат. Я не збираюся робити емоційних заяв”, - сказав президент Франції.

У виданні зазначили, що ця заява пролунала в той самий день, коли Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу, і через два дні після ізраїльського удару по Рафаху.

"Як і ви, я засмучений картиною, яку ми бачимо у Рафаху, але відповідь має бути політичною”, - додав Макрон.