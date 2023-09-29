"Памфір" став переможцем VII Національної кінопремії "Золота дзиґа"

Про це йдеться на сторінці Української кіноакадемії.

Перемогу в номінації "Найкращий фільм" VII Кінопремії здобули продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко та режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук за стрічку "Памфір".

Також режисер Сухолиткий-Собчук отримав нагороду "Відкриття року".

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, колишній контрабандист Памфір, приїжджає додому після тривалих заробітків і знову потрапляє в небезпечні ситуації заради своєї сім’ї.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.

Також номінантами на премію були:

"Бачення метелика", реж. Максим Наконечний, продюсерки Дар'я Бассель та Єлизавета Сміт.

"Відблиск", режисер Валентин Васянович, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович та Ія Мислицька.

"Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач, продюсери Святослав Булаковський та Марина Ер Горбач.

"Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч, продюсери Володимир Яценко та Анна Яценко.

Офіційним аудитором Сьомої Національної кінопремії є аудиторсько-консалтингова компанія Kreston Ukraine.

Що відомо про "Золоту дзиґу"

"Золота дзиґа" - українська національна кінопремія, яка присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа з 2017 року. Премією нагороджують за професійні здобутки в розвитку українського кінематографа у 24 номінаціях. Символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує розвиток українського кінематографа.

У номінаціях змагалися 55 стрічок. Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля". Члени команди фільму перемогли у номінаціях:

за найкращий фільм - продюсери Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко та режисер Катерина Горностай;

за найкращу режисерську роботу (ім. Ю. Г. Іллєнка) - Катерина Горностай

за найкращий сценарій - Катерина Горностай;

за найкращу чоловічу роль другого плану - Олександр Іванов;

за найкращий монтаж - Нікон Романченко та Катерина Горностай;

за найкращу музику - Мар’яна Клочко;

за найкращу пісню - композиція "Прийди / Come" (авторка та виконавиця Марʼяна Клочко);

за найкращу роботу художника-постановника - Максим Німенко;

за найкращий дизайн костюмів - Олена Гресь;

за найкращий грим - Марія Пілунська;

за найкращі спеціальні ефекти - Олексій Кудима, Микола Костомаров.

Найкращим оператором визнали Микиту Кузьменка за роботу над фільмом "Памфір". Також у номінації "Найкраща робота художника-постановника" перемогу за цю стрічку здобув Іван Михайлов. Олені Хохлаткіній, яка знімалася в "Памфірі", вручили статуетку за "Найкращк жіночк роль другого плану".