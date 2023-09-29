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"Памфір" став переможцем VII Національної кінопремії "Золота дзиґа"

29 вересня, 2023 п'ятниця
15:59
Культура Фрагмент з афіші фільму "Памфір"

Найкращим фільмом на Кінопремії став "Памфір". Серед суперників були стрічки "Бачення метелика", "Відблиск", "Клондайк" та "Люксембург, Люксембург"

Про це йдеться на сторінці Української кіноакадемії.

Перемогу в номінації "Найкращий фільм" VII Кінопремії здобули продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко та режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук за стрічку "Памфір".

Також режисер Сухолиткий-Собчук отримав нагороду "Відкриття року".

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, колишній контрабандист Памфір, приїжджає додому після тривалих заробітків і знову потрапляє в небезпечні ситуації заради своєї сім’ї.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.

Також номінантами на премію були:

  • "Бачення метелика", реж. Максим Наконечний, продюсерки Дар'я Бассель та Єлизавета Сміт.
  • "Відблиск", режисер Валентин Васянович, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович та Ія Мислицька.
  • "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач, продюсери Святослав Булаковський та Марина Ер Горбач.
  • "Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч, продюсери Володимир Яценко та Анна Яценко.

Офіційним аудитором Сьомої Національної кінопремії є аудиторсько-консалтингова компанія Kreston Ukraine.

Що відомо про "Золоту дзиґу"

"Золота дзиґа" - українська національна кінопремія, яка присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа з 2017 року. Премією нагороджують за професійні здобутки в розвитку українського кінематографа у 24 номінаціях. Символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує розвиток українського кінематографа.

У номінаціях змагалися 55 стрічок. Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля". Члени команди фільму перемогли у номінаціях: 

  • за найкращий фільм - продюсери Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко та режисер Катерина Горностай;
  • за найкращу режисерську роботу (ім. Ю. Г. Іллєнка) - Катерина Горностай
  • за найкращий сценарій - Катерина Горностай;
  • за найкращу чоловічу роль другого плану - Олександр Іванов;
  • за найкращий монтаж - Нікон Романченко та Катерина Горностай;
  • за найкращу музику - Мар’яна Клочко;
  • за найкращу пісню - композиція "Прийди / Come" (авторка та виконавиця Марʼяна Клочко);
  • за найкращу роботу художника-постановника - Максим Німенко;
  • за найкращий дизайн костюмів - Олена Гресь;
  • за найкращий грим - Марія Пілунська;
  • за найкращі спеціальні ефекти - Олексій Кудима, Микола Костомаров.

Найкращим оператором визнали Микиту Кузьменка за роботу над фільмом "Памфір". Також у номінації "Найкраща робота художника-постановника" перемогу за цю стрічку здобув Іван Михайлов. Олені Хохлаткіній, яка знімалася в "Памфірі", вручили статуетку за "Найкращк жіночк роль другого плану".

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