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Пам'ятник Щорсу у Києві хочуть виключити з охоронного реєстру: це прискорить демонтаж

21 вересня, 2023 четвер
03:37
Культура культура, новини Києва

Пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам, які розташовані в Києві, хочуть виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Це дасть змогу прискорити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, саме вони мають ухвалити остаточне рішення щодо демонтажу та переміщення об'єктів.

Яких ще пам'ятників у Києві це торкнеться:

  • могила генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор "Залізняків" по вул. Електриків;
  • пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Також це торкнеться й інших пам'ятників на території України. Йдеться про пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна-визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду.

  • 8 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
  • Щодо знесення пам'ятника Щорсу триває дискусія ще від часів Революції Гідності, коли у Києві просто знесли монумент Леніну. Проте його оголосили найкращим кінним пам'ятником України і не спішили знімати. 30 червня 30 червня активісти завадили комунальникам знести пам’ятник радянському військовому Миколі Щорсу.

Україна
новини Києва
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