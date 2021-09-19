Пандемія COVID-19 в Україні: 3 983 нових заражень. Харків та Одеса тримають першість
За добу 18 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 422, медпрацівників - 52)
Такими є офіційні дані українського Мінохорониздоров'я станом на ранок неділі, 19 вересня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 767 осіб;
летальних випадків - 46;
одужало - 546 осіб.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 23 176 осіб,
методом ІФА - 3 982 особи,
експрес-тестами - 18 700 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 348 381 особа;
одужало - 2 230 852 особи;
летальних випадків - 54 875;
проведено ПЛР-тестувань - 12 471 387.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
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