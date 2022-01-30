Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 94 смерті, понад 3 тис. ушпиталень, 24 тис. заражень
За добу 29 січня 2022 року в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 3 378, медпрацівників - 444)
Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я станом на ранок неділі, 30 січня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 692 осіб,
летальних випадків - 94,
одужало - 3 145 осіб.
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Згідно із наданою МОЗ статистикою, найбільша кількість нових заражень фіксується у західних областях України, а також у Харкові, Києві й Сумах.
Львів і Львівщина - 3 043,
Житомир і Житомирщина - 2 013,
Хмельницький і Хмельниччина - 1 883,
Харків та Харківщина - 1 722,
Київ (1 058) і Київщина (644) - 1 702,
Івано-Франківськ і Франківщина - 1 664,
Суми і Сумщина - 1 554.
Решта обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають менше 1,5 тис. випадків за добу 29 січня.
- Нагадаємо, заявлений учора, за підсумками доби 28 січня 2022 року, Міністерством охорони здоров'я показник у 37 тис. заражених був абсолютним антирекордом від початку пандемії коронавірусу в Україні.
- У лютому медиками очікується до 60 тис. нових заражених COVID-19 українців протягом доби.
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