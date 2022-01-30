Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 94 смерті, понад 3 тис. ушпиталень, 24 тис. заражень

Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я станом на ранок неділі, 30 січня, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 3 692 осіб,



летальних випадків - 94,



одужало - 3 145 осіб.



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Згідно із наданою МОЗ статистикою, найбільша кількість нових заражень фіксується у західних областях України, а також у Харкові, Києві й Сумах.



Львів і Львівщина - 3 043,



Житомир і Житомирщина - 2 013,



Хмельницький і Хмельниччина - 1 883,



Харків та Харківщина - 1 722,



Київ (1 058) і Київщина (644) - 1 702,



Івано-Франківськ і Франківщина - 1 664,



Суми і Сумщина - 1 554.



Решта обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають менше 1,5 тис. випадків за добу 29 січня.

Нагадаємо, заявлений учора, за підсумками доби 28 січня 2022 року, Міністерством охорони здоров'я показник у 37 тис. заражених був абсолютним антирекордом від початку пандемії коронавірусу в Україні.

У лютому медиками очікується до 60 тис. нових заражених COVID-19 українців протягом доби.



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