Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. випадків, 219 смертей. Найбільше заражень - в Одесі

З них дітей - 1 086, медпрацівників - 154, передає Еспресо.TV.



Окрім того, як свідчить статистика українського Мінохорониздоров'я, також за минулу добу:



госпіталізовано - 4 747 осіб,



летальних випадків - 219,



одужало - 3 541 особа.



Протягом доби проти COVID-19 вакциновано 82 800 людей .



Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані - 34 154 людини.



Як деталізує Рада нацбезпеки і оборони України, найбільше нових заражень нараховується в Одесі та Одеській області. Там виявлено 1 396 випадків.



Далі з суттєвим відривом йдуть:



Харків та Харківщина - 948,



Донеччина - 934,



Дніпро та Дніпропетровщина - 748,



Запоріжжя та Запорізька область - 678,



Сумщина - 638,



Херсонщина - 609,



Львів та Львівщина - 588.





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