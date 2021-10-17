Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. випадків, 219 смертей. Найбільше заражень - в Одесі
За добу 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 1 086, медпрацівників - 154, передає Еспресо.TV.
Окрім того, як свідчить статистика українського Мінохорониздоров'я, також за минулу добу:
госпіталізовано - 4 747 осіб,
летальних випадків - 219,
одужало - 3 541 особа.
Протягом доби проти COVID-19 вакциновано 82 800 людей .
Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані - 34 154 людини.
Як деталізує Рада нацбезпеки і оборони України, найбільше нових заражень нараховується в Одесі та Одеській області. Там виявлено 1 396 випадків.
Далі з суттєвим відривом йдуть:
Харків та Харківщина - 948,
Донеччина - 934,
Дніпро та Дніпропетровщина - 748,
Запоріжжя та Запорізька область - 678,
Сумщина - 638,
Херсонщина - 609,
Львів та Львівщина - 588.
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