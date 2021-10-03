Пандемія COVID в Україні: 7 967 нових заражень, 126 - смертей. Київ вийшов з ТОП-5 коронавірусних регіонів

Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я, інформує Еспресо.TV.



Окрім того, за минулу добу:



госпіталізовано - 3 300 осіб;

летальних випадків - 126;

одужало - 1 483 осіб.



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.



Київ та Київщина наразі до першої п'ятірки за кількістю нових заражених COVID-19 не входять.





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