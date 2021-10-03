Пандемія COVID в Україні: 7 967 нових заражень, 126 - смертей. Київ вийшов з ТОП-5 коронавірусних регіонів
За добу 2 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 822, медпрацівників - 88)
Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я, інформує Еспресо.TV.
Окрім того, за минулу добу:
госпіталізовано - 3 300 осіб;
летальних випадків - 126;
одужало - 1 483 осіб.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
Київ та Київщина наразі до першої п'ятірки за кількістю нових заражених COVID-19 не входять.
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