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Пандемія COVID в Україні: третю добу поспіль - близько 2 тис. заражень
Статистика щодобових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом на підконтрольній Україні території вже третій день тримається на рівні 2 тис. випадків
За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 134, медпрацівників - 40). Про це сьогодні, 29 серпня, повідомило Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.
Учора ж була інформація щодо 2 082 випадків, позавчора - відносно 2 032.
Протягом останньої доби:
госпіталізовано - 772 особи;
летальних випадків - 34;
одужало - 685 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 18 344 особи,
методом ІФА - 3 661 особа,
експрес-тестами - 16 859 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 284 191 осіб;
одужало - 2 206 392 осіб;
летальних випадків - 53 720;
проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
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Учора ж була інформація щодо 2 082 випадків, позавчора - відносно 2 032.
Протягом останньої доби:
госпіталізовано - 772 особи;
летальних випадків - 34;
одужало - 685 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 18 344 особи,
методом ІФА - 3 661 особа,
експрес-тестами - 16 859 осіб.
Читайте також: МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 284 191 осіб;
одужало - 2 206 392 осіб;
летальних випадків - 53 720;
проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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