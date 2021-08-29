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Пандемія COVID в Україні: третю добу поспіль - близько 2 тис. заражень

29 серпня, 2021 неділя
08:45
Коронавірус

Статистика щодобових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом на підконтрольній Україні території вже третій день тримається на рівні 2 тис. випадків

За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 134, медпрацівників - 40). Про це сьогодні, 29 серпня, повідомило Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.

Учора ж була інформація щодо 2 082 випадків, позавчора - відносно 2 032.

Протягом останньої доби:

госпіталізовано - 772 особи;
летальних випадків - 34;
одужало - 685 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР - 18 344 особи,
методом ІФА - 3 661 особа,
експрес-тестами - 16 859 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 284 191 осіб;
одужало - 2 206 392 осіб;
летальних випадків - 53 720;
проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.


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МОЗ
пандемія
Мінохорониздоров'я
COVID
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