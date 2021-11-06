Пандемія COVID в Україні: за добу - 25 тис. випадків, 5 тис. госпіталізованих. Найбільше заражень в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Львові
Протягом минулої доби 5 листопада 2021 року на підконтрольній Україні території виявлено 25 063 нових лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19
Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Зафіксовано 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 541, медпрацівників - 398)", - зазначають у відомстві.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 5 057 осіб,
летальних випадків - 793,
одужало - 11 817 осіб.
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Як можна побачити у наведеній МОЗ свіжій статистиці, регіонами-лідерами з поширення коронавірусу на сьогодні є наступні обласні центри разом з прилеглими областями:
Дніпро й Дніпропетровщина - 2 616,
Київ (1 426) та Київщина (876) - 2 302,
Одеса й Одещина - 2 177,
Харків та Харківщина - 1 535,
Львів та Львівщина - 1 465.
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