Пандемія COVID в Україні: за добу - 568 смертей, 3 тис. ушпиталень, 14 тис. заражень
За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 296, медпрацівників - 212)
Такими є офіційні дані міністерства охорони здоров'я України станом на ранок суботи, 27 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 305 осіб,
летальних випадків - 568,
одужало - 22 946 осіб.
Перелік українських регіонів з найбільшою кількістю випадків заражень за останню добу виглядає наступним чином:
Київ (1 630) та Київщина (698) - 2 328,
Донеччина - 1 044,
Полтава та Полтавщина - 904,
Дніпро та Дніпропетровщина - 866,
Вінниця і Вінниччина - 823.
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