Пандемія COVID в Україні: за добу - 568 смертей, 3 тис. ушпиталень, 14 тис. заражень

Такими є офіційні дані міністерства охорони здоров'я України станом на ранок суботи, 27 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 3 305 осіб,



летальних випадків - 568,



одужало - 22 946 осіб.



Перелік українських регіонів з найбільшою кількістю випадків заражень за останню добу виглядає наступним чином:



Київ (1 630) та Київщина (698) - 2 328,



Донеччина - 1 044,



Полтава та Полтавщина - 904,



Дніпро та Дніпропетровщина - 866,



Вінниця і Вінниччина - 823.





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