Пандемія в Україні: 377 нових заражень, 10 смертей. Київ, Одеса, Запоріжжя та Дніпро тримають першість
За минулу добу, 3 липня 2021 року, в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників - 5)
Про йдеться в офіційних даних від Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок 4 липня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 460 осіб,
летальних випадків - 10,
одужало - 526 осіб.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 14 229 осіб,
методом ІФА - 3 345 осіб,
експрес-тестами - 10 405 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 237 579 особи,
одужало - 2 171 182 осіб,
летальних випадків - 52 470,
проведено ПЛР-тестувань - 10 915 176.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
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