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Панкейки. Рецепт
Панкейки – це фантастично смачна страва-мікс між оладками та млинцями. Відмінність полягає лише в тому, що обсмажуються панкейки на сковороді без олії. Вони готуються легко й швидко
Інгредієнти
- 200 г пшеничного борошна
- 12 г розпушувача
- 25 г цукру
- два яйця
- 240 мл молока
- 60 г вершкового масла
- сіль — на смак
Як приготувати панкейки?
- додаємо в чашу сіль + цукор + яйця.
- вливаємо в чашу молоко
- змішуємо борошно з розпушувачем
- перемішуємо
- додаємо в чашу для панкейків
- додаємо розтоплене вершкове масло
- перемішуємо швидко
- викладаємо тісто на сковорідку з антипригарним покриттям без олії
- панкейки обсмажуємо з обох боків
- викладаємо на тарілку
- поливаємо до смаку сметаною, варенням, медом тощо
Смачного!
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