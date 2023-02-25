Папа Франциск поцілував прапор України та одягнув браслет з Азовсталі

Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне фото понтифіка.

"У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зокрема також зазначається, що Папу також попросили "долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення".

Як повідомила у facebook Наталія Ємченко, директорка з комунікацій System Capital Management, Франциск вдягнув браслет на знак солідарності з українським народом у день річниці повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

Понтифік також поцілував прапор України, висловивши таким чином підтримку нашій державі, яка вже рік протистоїть агресії РФ.