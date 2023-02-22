Папа Римський зробив заяву до річниці повномасштабного вторгнення РФ: закликав до мирних переговорів
Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, закликав до мирних переговорів
Про це він сказав на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані, пише Reuters.
Папа Римський заявив, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах"
"Минув рік із початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумна річниця", - сказав він.
"Кількість загиблих, поранених, біженців і внутрішньо переміщених осіб, кількість руйнувань і економічних, соціальних збитків говорять самі за себе", – додав Франциск.
Він наголосив, що світ залишається "поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати". Водночас Папа Римський закликав тих, хто може посприяти завершенню війни, зробити це.
"Давайте запитаємо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори", - сказав Франциск.
- Раніше Папа Римський пояснив, чому досі не відвідав Україну.
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