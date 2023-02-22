Про це він сказав на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані, пише Reuters.

Папа Римський заявив, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах"

"Минув рік із початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумна річниця", - сказав він.

"Кількість загиблих, поранених, біженців і внутрішньо переміщених осіб, кількість руйнувань і економічних, соціальних збитків говорять самі за себе", – додав Франциск.

Він наголосив, що світ залишається "поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати". Водночас Папа Римський закликав тих, хто може посприяти завершенню війни, зробити це.

"Давайте запитаємо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори", - сказав Франциск.