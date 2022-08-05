Папа Франциск зустрівся з другим за впливовістю ієрархом РПЦ
Папа Римський Франциск зустрівся з митрополитом Антонієм, другим за впливом лідером Російської православної церкви
Про це повідомляє Vatican News.
Зустріч відбулася перед анонсованою на вересень зустріччю з патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україну, а також потрапив під санкції у низці країн Європи.
Митрополит Антоній включений Ватиканом до списку офіційних зустрічей Папи. Однак поки що невідомі деталі цієї приватної аудієнції.
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Своєю чергою агентство Інтерфакс повідомило з посиланням на заяву відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який очолює Антоній, що розмова велася італійською. У ході зустрічі обговорювалися "чисельні питання, що стоять на порядку денному православно-католицьких відносин, зокрема в контексті політичних процесів, що відбуваються у світі".
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