Папа Франциск зустрівся з другим за впливовістю ієрархом РПЦ

Про це повідомляє Vatican News.

Зустріч відбулася перед анонсованою на вересень зустріччю з патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україну, а також потрапив під санкції у низці країн Європи.

Митрополит Антоній включений Ватиканом до списку офіційних зустрічей Папи. Однак поки що невідомі деталі цієї приватної аудієнції.

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Своєю чергою агентство Інтерфакс повідомило з посиланням на заяву відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який очолює Антоній, що розмова велася італійською. У ході зустрічі обговорювалися "чисельні питання, що стоять на порядку денному православно-католицьких відносин, зокрема в контексті політичних процесів, що відбуваються у світі".

1 серпня стало відомо, що у середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення Токаєва

24 липня Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну.

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