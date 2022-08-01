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У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення Токаєва

1 серпня, 2022 понедiлок
15:08
Світ Папа Римський Франциск

13-15 вересня Папа Римський Франциск відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва

Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.

"На запрошення президента Касим-Жомарта Токаєва Папа Римський Франциск відвідає Казахстан із державним візитом 13-15 вересня 2022 року. В межах візиту заплановано зустрічі з вищим керівництвом країни, а також участь у VII з'їзді лідерів світових та традиційних релігій", – ідеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Україну, щоб спробувати покласти край п’ятимісячній війні

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Новини
Казахстан
Папа Римський Франциск
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