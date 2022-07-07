Папа може приїхати в будь-який день. Кулеба розповів про важливість візиту Франциска в Україну
Приїзд Папи Римського буде сильним моментом натхнення і підтримки та дозволить йому краще зрозуміти причини війни
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит – настільки важливим цей візит є для нас, українців", - сказав очільник МЗС.
"По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця в міжнародній політиці, і я думаю, що він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Це б дозволило знайти додаткові способи його залучення у припинення цієї війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань, створених цією війною», - зазначив міністр.
Глава української дипломатії додав, що головним є сам візит Папи до України, і немає сенсу робити зв’язку Москва — Київ або Київ — Москва.
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