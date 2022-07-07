Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит – настільки важливим цей візит є для нас, українців", - сказав очільник МЗС.

Кулеба зауважив, що у Папи є мільйони вірян на території України, і це був би сильний момент натхнення і підтримки з боку Папи українцям, які несуть на своїх плечах тягар і страждання війни.

"По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця в міжнародній політиці, і я думаю, що він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Це б дозволило знайти додаткові способи його залучення у припинення цієї війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань, створених цією війною», - зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що головним є сам візит Папи до України, і немає сенсу робити зв’язку Москва — Київ або Київ — Москва.

5 липня релігієзнавчиня Людмила Філіпович в ефірі Еспресо розповіла, що на позицію та поведінку Папи Римського впливає уряд Ватикану, який має потужне проросійське лобі

4 липня Папа Римський оголосив про намір відвідати Москву та Київ.

22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.

2 квітня Папа Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb