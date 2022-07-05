Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Серед світових релігійних лідерів Папа Римський Франциск займає досить прогресивну позицію. Він засудив війну та окремі нелюдські дії, які роблять російські війська в Україні. Папа Римський Франциск досить гостро висловився щодо ракетного удару росіян по ТРЦ в Кременчуці. Так, він не дуже швидко реагує на звірства скоєні росіянами. Однак слід враховувати його походження та вік. Також біля нього є люди, які дуже впливають на його позицію", - пояснила Філіпович.

Релігієзнавчиня зауважила, що в уряді Ватикану є досить потужне проросійське лобі.

"Папа Римський Франциск прислухається до порад свого уряду. А в уряді Ватикану далеко не всі є українофілами. У свій час там досить активно попрацювали росіяни. Тому в уряді Ватикану є потужне проросійське лобі. І те, що за чотири місяці війни відбулась певна еволюція в поглядах та поведінці Папи Римського є щирою правдою. На початку війни Папа Римський заявляв, що це локальний конфлікт. Зараз вже він повністю свідомий того, що це повномасштабна війна", - додала вона.

22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.

6 квітня Папа Римський Франциск під час аудієнції у Ватикані засудив злочини росіян на Київщині та розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі

4 липня Папа Римський Франциск заявив, що після липневого візиту до Канади має намір якнайшвидше відвідати Росію та Україну

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