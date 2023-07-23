Папа Римський пропонує зустрітися із Гундяєвим, - росЗМІ
Папа Римський Франциск пропонує зустрітися із російським патріархом Кирилом Гундяєвим в одному з московських аеропортів, де на дозаправлення зупиниться літак понтифіка
Про це інформує ТАСС.
Зазначають, що літак Папи Римського зупиниться в одному з аеропортів Москви на дозаправлення на шляху до Монголії чи назад. Про це агентству повідомив голова Всесвітнього союзу старовірів Леонід Севастьянов. Він зазначив, що провів особисту розмову із понтифіком.
Так, за словами Севастьянова, перша зустріч патріарха Кирила і Папи Римського відбулася 2016 року в аеропорту Гавани. Зараз, на його думку, можна провести аналогічну зустріч.
Також зазначають, що Папа Римський Франциск здійснить апостольський візит до Монголії з 31 серпня до 4 вересня.
- 30 червня Папа Римський Франциск заявив, що не бачить кінця війні в Україні, й закликав до "креативних зусиль" задля встановлення стабільного миру.
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