Папа Римський вперше в історії дасть жінкам право голосу на всесвітній зустрічі єпископів
Папа Римський вперше в історії дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів
Про це повідомляє BBC.
"Роками представники Ватикану та єпископи чинили опір, пересуваючи стійку з кожним синодом, чому жінкам заборонено голосувати. Ми сподіваємося, що найближчим часом Синод продовжить розвиватися в повноцінний представницький орган народу Божого", - заявили на жіночій конференції з посвічення.
Монахині отримали право голосу на синоді, який є папським дорадчим органом. Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на зборах лише в якості ревізорів.
Порушуючи традицію, Папа Франциск оголосив, що право голосу також буде надано 70 власноруч обраним членам релігійної спільноти, які не є кліриками, таким чином синод не буде збором виключно церковної ієрархії.
- Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.
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