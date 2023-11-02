Папа Римський вперше візьме участь у кліматичному саміті в Дубаї

Про це інформує Reuters.

Він розповів, що очікує бути в Дубаї 1-3 грудня. Конференція триватиме з 30 листопада по 12 грудня. Повідомляється, що в Дубаї Папа має озвучити свій нещодавній заклик до дій, спрямованих на стримування глобального потепління.

"Ми все ще встигаємо зупинити це. На карту поставлено наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших онуків. Потрібно трохи відповідальності", - сказав Франциск про глобальне потепління.

86-річний Франциск зробив захист навколишнього середовища однією з головних рис свого папства і зустрівся минулого місяця з президентом COP28 Султаном аль-Джабером.

У великому документі від 4 жовтня Франциск закликав тих, хто заперечує зміну клімату, змінити свою думку, заявивши, що вони не можуть замовчувати людські причини або висміювати науку, поки планета може наближатися до точки зламу. Документ, відомий як Апостольське повчання і названий Laudate Deum (Хвала Богу), був продовженням енцикліки Франциска 2015 року про навколишнє середовище.

Глави держав, як правило, відвідують лише вступні сесії конференцій і виступають з програмними промовами. Такі конференції також є приводом для двосторонніх зустрічей.