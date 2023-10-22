Папа Римський заявив, що всі війни у світі є поразкою і знищенням людського братерства

Про це повідомляє Vatican News.

"Війна, кожна війна у світі – я також маю на думці стражденну Україну – це поразка. Війна – це завжди поразка, це знищення людського братерства. Браття, зупиніться!" – сказав Франциск.

Понтифік сказав, що його молитви й серце з усіма, хто переживає біду, заручництво, поранення, втрату близьких і родин. Він засудив тяжку гуманітарну кризу в Газі, напад на англіканську лікарню та православну церкву. Папа Римський закликав дозволити надходження гуманітарної допомоги й визволення заручників.

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Також він нагадав, що наступної п’ятниці, 27 жовтня, католицька церква відзначає день посту, мирної молитви та покаяння за світ.