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Головна Світ Папа Римський заявив, що всі війни у світі є поразкою і знищенням людського братерства

Папа Римський заявив, що всі війни у світі є поразкою і знищенням людського братерства

22 жовтня, 2023 неділя
22:29
Світ Папа Франциск

Після недільної аудієнції з вірянами у Ватикані Папа Римський Франциск знову висловив свою турботу про ситуацію в Ізраїлі та Палестині, не забувши й про Україну

Про це повідомляє Vatican News.

"Війна, кожна війна у світі – я також маю на думці стражденну Україну – це поразка. Війна – це завжди поразка, це знищення людського братерства. Браття, зупиніться!" – сказав Франциск.

Понтифік сказав, що його молитви й серце з усіма, хто переживає біду, заручництво, поранення, втрату близьких і родин. Він засудив тяжку гуманітарну кризу в Газі, напад на англіканську лікарню та православну церкву. Папа Римський закликав дозволити надходження гуманітарної допомоги й визволення заручників.

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Також він нагадав, що наступної п’ятниці, 27 жовтня, католицька церква відзначає день посту, мирної молитви та покаяння за світ.

  • Раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази, про яку раніше оголосив Ізраїль. Понтифік закликав сторони конфлікту до миру.
  • 15 жовтня у своєму зверненні щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині, Папа Франциск висловив занепокоєння через події, які там відбуваються. Він закликав до звільнення заручників і створення гуманітарних коридорів в Газі.

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Україна
Ізраїль
Палестина
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Війна в Ізраїлі
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