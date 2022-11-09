Про це повідомляє Agenzia Nova.

"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - сказав понтифік.

Ватикан висловив готовність стати посередником у разі відновлення переговорів України з Росією.

Папа Римський Франциск раніше заявляв, що його вражає жорстокість російських військових.

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