Папа Римський заявив, що війну в Україні неможливо закінчити "інфантильною логікою зброї"
Папа Римський Франциск заявив, що війну Росії проти України можна вирішити "м'якою силою діалогу", а не зброєю
Про це повідомляє Agenzia Nova.
"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - сказав понтифік.
- Ватикан висловив готовність стати посередником у разі відновлення переговорів України з Росією.
- Папа Римський Франциск раніше заявляв, що його вражає жорстокість російських військових.
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