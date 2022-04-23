Папа Римський зробив дипломатичний хід, відтягнув зустріч з Патріархом Кирилом у часі, - релігієзнавець

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".



Професорка висловила думку, що Папа Франциск зробив дипломатичний хід, яким він хотів показати, що зустріч з Патріархом Кирилом може привезти до плутанини, хоча при цьому не відмовився зустрічатися.



"Він шкодує, що довелося скасувати цю зустріч і не полишив своє бажання та намір зустрітися із патріархом Кирилом. Єдине, що це відтягнуте трохи у часі" – зазначила Людмила Филипович.



Релігієзнавиця зауважила, що є два рівні дипломатичної роботи Ватикану, одна невидима і будуть продовжуватися наміри організувати таку зустріч, а друга, видима сторона цієї дипломатії.



Професорка відзначила: "У Папи немає впевненості в тому, якщо він і зустрінеться з Патріархом Кирилом, то можна буде призупинити цю війну і настане перемир'я. Але це те, що говориться на публіку, а ми знаємо, що дипломатія Ватикану дуже сильна і вони будуть шукати різноманітні способи подіяти на Патріарха".



Людмила Филипович сумнівається, що Патріарх Кирило може вплинути на наміри Путіна тому, як Патріарх досі апологізує і фактично виправдовує дії Кремля, жодного голосу проти війни або сумніву від нього не чути.



Нагадаємо, 22 квітня Папа Римський скасував заплановану на червень зустріч з очільником РПЦ Кирилом