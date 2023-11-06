ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю

Про це повідомляє BBC.News.

"Ми надзвичайно стурбовані продовженням убивств дітей і невинних цивільних осіб на палестинських територіях, і ми вважаємо, що характер відповіді Ізраїлю став один із колективних покарань. Ми вважаємо вагомим, щоб ми дійсно сигналізували про стурбованість Південної Африки, продовжуючи закликати до повного припинення воєнних дій", - заявила на пресконференції міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор, додавши, що країна відкликає своїх дипломатів з Ізраїлю.

Уряд Південної Африки підтримує палестинців у конфлікті з Ізраїлем. Керівний Африканський національний конгрес (АНК) часто пов'язує палестинську справу з власною боротьбою проти апартеїду.

Пандор заявила, що відкликання дипломатів є "нормальною практикою", додавши, що дипломати дадуть "повний брифінг" уряду, після чого він вирішить, чи можна підтримувати постійні відносини з Ізраїлем.

Кабінет міністрів Південної Африки звинуватив посла Ізраїлю Еліава Білоцерковського в принизливих зауваженнях щодо південноафриканців, зокрема членів уряду, які критикували уряд Ізраїлю.

"Зневажливі висловлювання на адресу тих, хто виступає проти звірств, і керівництва країни роблять позицію посла Білоцерковського все більш неспроможною", - йдеться в заяві Кабміну.