ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
У понеділок, 6 листопада, уряд Південної Африки засудив Ізраїль та заявив, що відкликає всіх своїх дипломатів з країни
Про це повідомляє BBC.News.
"Ми надзвичайно стурбовані продовженням убивств дітей і невинних цивільних осіб на палестинських територіях, і ми вважаємо, що характер відповіді Ізраїлю став один із колективних покарань. Ми вважаємо вагомим, щоб ми дійсно сигналізували про стурбованість Південної Африки, продовжуючи закликати до повного припинення воєнних дій", - заявила на пресконференції міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор, додавши, що країна відкликає своїх дипломатів з Ізраїлю.
Уряд Південної Африки підтримує палестинців у конфлікті з Ізраїлем. Керівний Африканський національний конгрес (АНК) часто пов'язує палестинську справу з власною боротьбою проти апартеїду.
Пандор заявила, що відкликання дипломатів є "нормальною практикою", додавши, що дипломати дадуть "повний брифінг" уряду, після чого він вирішить, чи можна підтримувати постійні відносини з Ізраїлем.
Кабінет міністрів Південної Африки звинуватив посла Ізраїлю Еліава Білоцерковського в принизливих зауваженнях щодо південноафриканців, зокрема членів уряду, які критикували уряд Ізраїлю.
"Зневажливі висловлювання на адресу тих, хто виступає проти звірств, і керівництва країни роблять позицію посла Білоцерковського все більш неспроможною", - йдеться в заяві Кабміну.
- 31 жовтня Болівія звинуватила Ізраїль у злочинах проти людяності в секторі Гази та розірвала з ним дипломатичні відносини.
- 1 листопада президент Чилі Габріель Борік заявив, що країна відкликає свого посла в Ізраїлі через "порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази". Колумбія також викликала свого посла в Ізраїлі на консультацію.
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