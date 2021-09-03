Паралімпіада-2020: плавець Остапченко приніс Україні чергове золото
Український плавець Денис Остапченко завоював золото Паралімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Денис Остапченко завоював золото Паралімпіади-2020 у плаванні вільним стилем на дистанції 200 метрів. Остапченко показав результат 3,21.62. Для нього це третя медаль в Токіо, раніше українець завоював срібло і бронзу.
У цьому ж запливі брав участь українець Сергій Паламарчук. Він показав 8-й результат.
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 93 медалі - 23 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
Паралімпійські ігри-2020
Вільний стиль, 200 м. Чоловіки
1. Денис Остапченко (Україна) - 3,21.62
2. Дієго Лопес Діаз (Мексика) - 3,23.57
3. Хесус Ернандес (Мексика) - 3,23.93
...
8. Сергій Паламарчук (Украіан) - 3,53.51
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
- 3 вересня українець Сергій Ємельянов завоював золото у фіналі Паралімпіади-2020 у веслуванні на байдарці-одиночці.
- Після цього український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади-2020 в комплексному плаванні на 200 м.
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