Паралімпіада-2020: плавець Остапченко приніс Україні чергове золото

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Денис Остапченко завоював золото Паралімпіади-2020 у плаванні вільним стилем на дистанції 200 метрів. Остапченко показав результат 3,21.62. Для нього це третя медаль в Токіо, раніше українець завоював срібло і бронзу.



У цьому ж запливі брав участь українець Сергій Паламарчук. Він показав 8-й результат.



Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 93 медалі - 23 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.



Паралімпійські ігри-2020



Вільний стиль, 200 м. Чоловіки



1. Денис Остапченко (Україна) - 3,21.62



2. Дієго Лопес Діаз (Мексика) - 3,23.57



3. Хесус Ернандес (Мексика) - 3,23.93

...

8. Сергій Паламарчук (Украіан) - 3,53.51

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