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Паралімпіада-2020: плавець Остапченко приніс Україні чергове золото

3 вересня, 2021 п'ятниця
14:18
Спорт Денис Остапченко

​​​​​​​Український плавець Денис Остапченко завоював золото Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Денис Остапченко завоював золото Паралімпіади-2020 у плаванні вільним стилем на дистанції 200 метрів. Остапченко показав результат 3,21.62. Для нього це третя медаль в Токіо, раніше українець завоював срібло і бронзу.

У цьому ж запливі брав участь українець Сергій Паламарчук. Він показав 8-й результат.

Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 93 медалі - 23 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте. 

Паралімпійські ігри-2020

Вільний стиль, 200 м. Чоловіки

1. Денис Остапченко (Україна) - 3,21.62

2. Дієго Лопес Діаз (Мексика) - 3,23.57

3. Хесус Ернандес (Мексика) - 3,23.93
...
8. Сергій Паламарчук (Украіан) - 3,53.51

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Паралімпіада
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результати
Токіо-2020
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Паралімпіада-2020
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