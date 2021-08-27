Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На рахунку збірної України вже 22 медалі та дев'яте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 3 золоті, 13 срібних та 6 бронзових нагород.



За загальною кількістю медалей Україна - четверта.



Лідером таблиці є команда Китаю. У них 20 золотих медалей, а загальна кількість - 45. Друга позиція у Великобританії, третій - РОК.



