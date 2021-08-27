Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками третього змагального дня Паралімпійських ігор у Токіо збірна України займає дев'яте місце в медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На рахунку збірної України вже 22 медалі та дев'яте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 3 золоті, 13 срібних та 6 бронзових нагород.
За загальною кількістю медалей Україна - четверта.
Лідером таблиці є команда Китаю. У них 20 золотих медалей, а загальна кількість - 45. Друга позиція у Великобританії, третій - РОК.
- 27 серпня українець Владислав Білий став другим на змаганнях з метання списа на Паралімпіаді в Токіо.
- Український плавець Сергій Кліпперт виграв срібну медаль Паралімпіади-2020.
- Українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.
- Після цього українська плавчиня Анна Стеценко тріумфувала у фіналі Паралімпіади-2020.
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