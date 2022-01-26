ПАРЄ проголосувала проти кандидатури росіянина-українофоба Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї, - нардепка Кравчук
ПАРЄ не підтримала кандидатури голови делегації РФ Петра Толстого на посту віцепрем'єра Парламентської асамблеї
уюПро це написала народна депутатка Євгенія Кравчук.
"Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віце-президентом ПАРЄ", - повідомила вона.
ПАРЄ підтримала оскарження, яке асоціювали українська делегація разом з латвійською колегою.
Кандитатуру Петра Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї підтримали 79 осіб, 106 - проголосували проти нього.
"Ні, українці та росіяни - не "один народ". Ніхто не має права казати, що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде". Закиди Толстого на нашу адресу та на адресу наших союзників з Baltic+ не залишилися без уваги", - наголосила Євгенія Кравчук.
- Нагадаємо, раніше Петро Толстой заявив, що "Крим ніколи не повернеться до України".
- Петро Толстой назвав Україну "частиною великої Росії" і запропонував "перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили українську владу".
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