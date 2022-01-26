ПАРЄ проголосувала проти кандидатури росіянина-українофоба Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї, - нардепка Кравчук

уюПро це написала народна депутатка Євгенія Кравчук.



"Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віце-президентом ПАРЄ", - повідомила вона.



ПАРЄ підтримала оскарження, яке асоціювали українська делегація разом з латвійською колегою.



Кандитатуру Петра Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї підтримали 79 осіб, 106 - проголосували проти нього.



"Ні, українці та росіяни - не "один народ". Ніхто не має права казати, що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде". Закиди Толстого на нашу адресу та на адресу наших союзників з Baltic+ не залишилися без уваги", - наголосила Євгенія Кравчук.



Нагадаємо, раніше Петро Толстой заявив, що "Крим ніколи не повернеться до України".

Петро Толстой назвав Україну "частиною великої Росії" і запропонував "перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили українську владу".

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