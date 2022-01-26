ПАРЄ ратифікувала повноваження делегації РФ в Асамблеї, їх оскаржувала Україна та ще п'ять держав

Про це у Telegram повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.



За ратифікацію проголосували 97 делегатів ПАРЄ, проти - 41.



"Із позитивного - ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це значить, що кількість людей, які розуміють, що Росія - це агресор, і їй не місце в ПАРЄ, збільшується", - написав Гончаренко.



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