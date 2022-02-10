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Париж заборонив в'їзд учасникам "конвою свободи", які виступають проти COVID-обмежень

10 лютого, 2022 четвер
12:28
Світ

Влада Парижа заборонила в'їзд до міста учасникам акцій "конвою свободи", які виступають проти карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

Поліція столиці Франції повідомила, що водіям, які протестують проти COVID-обмежень, буде заблокований в'їзд до Парижа.

У середу, 9 лютого, протестувальники, які називають себе "конвоєм свободи", вирушили з південної Франції, щоб зійтися у Парижі та Брюсселі, щоб вимагати припинення обмежень, запроваджених для стримування поширення коронавірусу. У четвер, 10 лютого, очікується відправлення з інших міст по всій Франції.

Зазначається, що протестувальників надихнули учасники антиковідних демонстрацій "конвою свободи", які зайшли у глухий кут у канадській столиці Оттаві. Подібні протести також виникли в Австралії та Новій Зеландії.

У префектурі Парижа заявили, що мітингувальникам буде заборонено в'їзд до столиці з 11 по 14 лютого через ризик громадських безладів. Водіям, які порушать заборону, загрожує два роки в'язниці, €4 500 штрафу та позбавлення водійських прав.

Нагадаємо, 22 січня у столиці Канади почалися протести дальнобійників після введення урядом нових карантинних обмежень, зокрема вимоги вакцинації проти COVID-19 для повторного в'їзду в країну сухопутним транспортом. 

Згодом акції  "Конвою свободи" поширилися на ключові пункти перетину кордону Канади та США. Зокрема, протестувальники заблокували доступ до моста Амбассадор, який сполучає провінцію Онтаріо (Канада) зі штатом Мічиган (США).
 


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Франція
Париж
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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