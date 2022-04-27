Парламент Білорусі дозволив використовувати бойову техніку проти мирного населення

Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на Интефракс.



За попередніми даними, нижня палата парламенту Республіки Білорусь схвалила у другому читанні проєкт нового закону, який дозволяє силовим структурам застосовувати бойову техніку проти мирного населення. Документ носить назву "Про зміну законів з питань діяльності внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ".

Зокрема, цим законопроєктом передбачаються віднесення до основних завдань внутрішніх військ їхньої участі в "охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки, безпеки охоронюваних осіб та об'єктів, що охороняються, режиму надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму в зоні проведення контртерористичної операції, у заходах щодо посилення охорони держкордону республіки".

Крім того, військовослужбовцям внутрішніх військ республіки нібито з метою виконання "покладених на них завдань" надали право на зберігання та носіння зброї.

А також на вивчення обстановки у районах виконання вказаних завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

Крім того, законопроєкт наділяє внутрішні війська повноваженнями "на застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на руйнування чи знищення майна всіх форм власності".