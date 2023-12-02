Парламент Чехії продовжив тимчасовий захист для біженців з України
Нижня палата парламенту Чехії схвалила можливість продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік, а саме, до кінця березня 2025 року
Про це повідомляє Радіо Прага.
Процедура продовження буде практично такою самою, як і цього року.
Зазначається, що депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист.
Тепер законопроєкт буде переданий на розгляд до Сенату.
Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Для його продовження, згідно з законопроєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року.
При цьому необхідно забронювати дату для особистого візиту до МВС. Там видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для отримання наклейки необхідно буде з'явитися до кінця 2024 року.
Українським біженцям доведеться надавати підтвердження про наявність житла із офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи орендодавця.
- 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.
- У серпні стало відомо, що влада Чехії підготує спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках.
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