Парламент Естонії 30 серпня обиратиме президента: наразі лише один кандидат

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.



Алар Каріс є єдиним офіційно затвердженим кандидатом на президентських виборах, які почнуться в парламенті 30 серпня.



О 13:00 Рійгікогу почне обирати президента. Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат - ексректор Тартуського університету та чинний директор Естонського національного музею Алар Каріс.



Для подання кандидатури на посаду президента в естонському парламенті необхідно 21 голос. Жодна опозиційна партія не спромоглася висунути кандидатів, зокрема соціал-демократи, які підтримують переобрання Керсті Кальюлайд на другу каденцію.

Алара Аріса на посаду президента Естонії висунули коаліція з "Партії Реформ" та "Центристської партії". Разом вони мають 59 голосів у парламентів, втім для обрання президента необхідно мати не менше 68 "за". Всього у Рійгікогу 101 депутат.



Крім голосів "Центристської партії" і "Партії реформ", Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голосування по кандидатурі президента, тобто кожен депутат сам буде вирішувати, чи підтримати Каріса.



Лідери реформістів і центристів Кая Каллас і Юрі Ратас заявили в неділю в передачі "Esimene Stuudio" на телеканалі ETV, що Каріс отримає навіть більше 68 голосів вже в першому турі виборів. Тим часом, за оцінкою голови EKRE Мартіна Хельме, Каріс може отримати в першому турі лише 65 голосів. Заступник голови Isamaa Урмас Рейнсалу і член правління соцдемів Євген Осиновський точне число голосів прогнозувати не стали, але на думку Осиновського, обрати Каріса президентом в понеділок не вдасться.



Соціал-демократи не приховують, що вони підтримують переобрання на другий термін чинного президента Керсті Кальюлайд, і Осиновський заявив в ефірі ETV, що відмова висувати її кандидатом - негарна історія.



"Всім відомо, що вона не викликала симпатії у другого уряду Юрі Ратаса, але дивує те, що Партія реформ відкликала свою підтримку Керсті Кальюлайд. Ми бачимо, що процес президентських виборів, який міг би полягати в пошуку найкращого президента для Естонії, перетворився в ситуацію , в якій Юрі Ратас і Кая Каллас намагаються не посваритися і знайти єдиного кандидата ", - сказав представник соцдемів.

Перший тур в Рійгікогу почнеться в понеділок о 13:00. Якщо кандидат не набере необхідної більшості, другий тур буде проведено у вівторок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію вибірників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

У разі якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.

В разі обрання Алар Каріс замінить на посаді чинну президентку Керсті Кальюлайд і вступить на посаду у жовтні.

