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Парламент Естонії 30 серпня обиратиме президента: наразі лише один кандидат

30 серпня, 2021 понедiлок
10:32
Світ Алар Каріс - єдиний кандидат на посаду президента Естонії

30 травня Рійгікогу обиратиме президента, який прийде на заміну Керсті Кальюлайд. Єдиною запропонованою кандидатурою виступив директор Естонського національного музею Алар Каріс

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Алар Каріс є єдиним офіційно затвердженим кандидатом на президентських виборах, які почнуться в парламенті 30 серпня.

О 13:00 Рійгікогу почне обирати президента. Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат - ексректор Тартуського університету та чинний директор Естонського національного музею Алар Каріс.

Для подання кандидатури на посаду президента в естонському парламенті необхідно 21 голос. Жодна опозиційна партія не спромоглася висунути кандидатів, зокрема соціал-демократи, які підтримують переобрання Керсті Кальюлайд на другу каденцію.
Алара Аріса на посаду президента Естонії висунули коаліція з "Партії Реформ" та "Центристської партії". Разом вони мають 59 голосів у парламентів, втім для обрання президента необхідно мати не менше 68 "за". Всього у Рійгікогу 101 депутат.

Крім голосів "Центристської партії" і "Партії реформ", Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голосування по кандидатурі президента, тобто кожен депутат сам буде вирішувати, чи підтримати Каріса.

Лідери реформістів і центристів Кая Каллас і Юрі Ратас заявили в неділю в передачі "Esimene Stuudio" на телеканалі ETV, що Каріс отримає навіть більше 68 голосів вже в першому турі виборів. Тим часом, за оцінкою голови EKRE Мартіна Хельме, Каріс може отримати в першому турі лише 65 голосів. Заступник голови Isamaa Урмас Рейнсалу і член правління соцдемів Євген Осиновський точне число голосів прогнозувати не стали, але на думку Осиновського, обрати Каріса президентом в понеділок не вдасться.

Соціал-демократи не приховують, що вони підтримують переобрання на другий термін чинного президента Керсті Кальюлайд, і Осиновський заявив в ефірі ETV, що відмова висувати її кандидатом - негарна історія.

"Всім відомо, що вона не викликала симпатії у другого уряду Юрі Ратаса, але дивує те, що Партія реформ відкликала свою підтримку Керсті Кальюлайд. Ми бачимо, що процес президентських виборів, який міг би полягати в пошуку найкращого президента для Естонії, перетворився в ситуацію , в якій Юрі Ратас і Кая Каллас намагаються не посваритися і знайти єдиного кандидата ", - сказав представник соцдемів.

Перший тур в Рійгікогу почнеться в понеділок о 13:00. Якщо кандидат не набере необхідної більшості, другий тур буде проведено у вівторок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію вибірників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

У разі якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.

В разі обрання Алар Каріс замінить на посаді чинну президентку Керсті Кальюлайд і вступить на посаду у жовтні.
 

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вибори
парламент
Естонія
Керсті Кальюлайд
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