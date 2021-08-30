Парламент Естонії 30 серпня обиратиме президента: наразі лише один кандидат
30 травня Рійгікогу обиратиме президента, який прийде на заміну Керсті Кальюлайд. Єдиною запропонованою кандидатурою виступив директор Естонського національного музею Алар Каріс
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Алар Каріс є єдиним офіційно затвердженим кандидатом на президентських виборах, які почнуться в парламенті 30 серпня.
О 13:00 Рійгікогу почне обирати президента. Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат - ексректор Тартуського університету та чинний директор Естонського національного музею Алар Каріс.
Для подання кандидатури на посаду президента в естонському парламенті необхідно 21 голос. Жодна опозиційна партія не спромоглася висунути кандидатів, зокрема соціал-демократи, які підтримують переобрання Керсті Кальюлайд на другу каденцію.
Алара Аріса на посаду президента Естонії висунули коаліція з "Партії Реформ" та "Центристської партії". Разом вони мають 59 голосів у парламентів, втім для обрання президента необхідно мати не менше 68 "за". Всього у Рійгікогу 101 депутат.
Крім голосів "Центристської партії" і "Партії реформ", Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голосування по кандидатурі президента, тобто кожен депутат сам буде вирішувати, чи підтримати Каріса.
Лідери реформістів і центристів Кая Каллас і Юрі Ратас заявили в неділю в передачі "Esimene Stuudio" на телеканалі ETV, що Каріс отримає навіть більше 68 голосів вже в першому турі виборів. Тим часом, за оцінкою голови EKRE Мартіна Хельме, Каріс може отримати в першому турі лише 65 голосів. Заступник голови Isamaa Урмас Рейнсалу і член правління соцдемів Євген Осиновський точне число голосів прогнозувати не стали, але на думку Осиновського, обрати Каріса президентом в понеділок не вдасться.
Соціал-демократи не приховують, що вони підтримують переобрання на другий термін чинного президента Керсті Кальюлайд, і Осиновський заявив в ефірі ETV, що відмова висувати її кандидатом - негарна історія.
"Всім відомо, що вона не викликала симпатії у другого уряду Юрі Ратаса, але дивує те, що Партія реформ відкликала свою підтримку Керсті Кальюлайд. Ми бачимо, що процес президентських виборів, який міг би полягати в пошуку найкращого президента для Естонії, перетворився в ситуацію , в якій Юрі Ратас і Кая Каллас намагаються не посваритися і знайти єдиного кандидата ", - сказав представник соцдемів.
Перший тур в Рійгікогу почнеться в понеділок о 13:00. Якщо кандидат не набере необхідної більшості, другий тур буде проведено у вівторок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.
Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію вибірників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.
У разі якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.
В разі обрання Алар Каріс замінить на посаді чинну президентку Керсті Кальюлайд і вступить на посаду у жовтні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.89
- Актуальне
- Важливе