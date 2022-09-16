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Парламент Казахстану повернув столиці назву Астана та визначив президентство одним семирічним терміном

16 вересня, 2022 п'ятниця
12:53
Світ Астана

Казахстан прийняв зміни до Конституції: повернув столиці назву Астана та обмежив термін президентства до одного семирічного терміну

Про це інформує "Радіо Азаттик".

"16 вересня депутати мажилісу та сенату зібралися на позаплановому засіданні палат парламенту та ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента", - йдеться в повідомленні.

Відтепер відповідно до законопроєкту в Казахстані тривалість президентського терміну буде - сім років без права подальшого переобрання.

Крім того, столицю перейменують з Нур-Султана назад в Астану.

Також поправки стосуються строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення.

Законопроєкт направили на підпис президенту Касім-Жомарту Токаєву.

  • Відзначимо, назвати столицю на честь Назарбаєва в березні 2019 року запропонував президент Токаєв, який лише вступив на посаду. Перейменування відбувалося на тлі протестів проти цього рішення, які супроводжувалися затриманням їхніх учасників. Токаєв тоді також запропонував назвати ім'ям Назарбаєва центральні вулиці у великих містах країни.
  • Нагадаємо, про перейменування Астани заговорили наступного дня після звернення 1 вересня Токаєва до нації. Він запропонував провести позачергові вибори, обмежити президентські повноваження одним терміном на сім років, а також оголосив про часткову амністію учасників січневих протестів.
  • Вже 2 вересня депутати парламенту Казахстану звернулись до президента з пропозицією повернути столиці попередню назву.
  • 13 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв погодився з пропозицією депутатів парламенту повернути столиці колишню назву - Астана.

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Казахстан
Нурсултан Назарбаєв
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