Парламент Нідерландів відсторонив трьох депутатів проросійської партії FVD від засідань

Про це повідомляє пресслужба нижньої палати парламенту Нідерландів.

"Трьох депутатів від FVD усунуто від участі в засіданнях Палати представників на 7 днів із середи, 20 грудня, за винятком голосування", - йдеться в повідомленні.

Від засідань відсторонено депутатів Тьєррі Боде, Гідеона ван Мейєрена та Фріка Янсена.

На думку колегії, депутати порушили кодекс поведінки, коли не внесли до реєстру суб’єктів господарювання інформацію про інші посади, які вони обіймають.

Через це лідер партії Боде та її члени Янсен та ван Мейєрен не зможуть виступати під час дебатів протягом 7 днів, однак для них зберігається право на участь у голосуваннях.