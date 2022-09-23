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Парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні

23 вересня, 2022 п'ятниця
14:06
Світ танк Leopard

Німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків Україні, рішення відклали

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що на голосування в німецькому парламенті запропонували документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз". Документ закликав негайно надати дозвіл на експорт до України бойових танків і бронетранспортерів із запасів промисловості. Крім того, він містив вимогу направити Україні додаткове важке озброєння.

"Проте після бурхливих 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, Зелених і ВДП проголосували за направлення пропозиції опозиції до комітетів із закордонних справ і економічних питань для подальшого обговорення. Це фактично відкладає пленарне голосування щодо тексту на кілька тижнів", - йдеться в матеріалі видання.

Разом з тим під час обговорення деякі депутати керівної коаліції підтримали ініціативу опозиціонерів. Депутатка від "вільних демократів" Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала до постачань німецьких танків.

"У нинішній військовій ситуації, в якій українська армія поступово відвойовує свої території, ми маємо передати принаймні бронетранспортери Fuchs і БМП Marder. А якщо того вимагатиме ситуація, то, можливо, і бойовий танк Leopard", – сказала депутатка.

  • 6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2. 
  •  Пізніше Шольц заявив, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

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