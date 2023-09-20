Парламент ухвалив зміни до бюджету-2023 у першому читанні
У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила в першому читанні зміни до бюджету-2023 року та виділення 328,5 млрд грн видатків
Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.
"Рада ухвалила тільки в першому читанні Бюджету підтримав (№10038) про зміни у Бюджет 2023 і виділення додаткових +328,5 млрд грн видатків у цьому році", - написав народний обранець.
Таке рішення підтримало 302 депутатів.
Фото: Ярослав Железняк
Законопроєкт уряду передбачає збільшення бюджетних видатків на 317 млрд грн у поточному році, з них майже 303 млрд грн підуть на оборонні потреби.
Читайте також: Бюджетний процес та його вплив на економіку та на фінансові ринки України
Також планується збільшити видатки на допомогу переселенцям (16,5 млрд грн), "швидке відновлення" (5,97 млрд грн), МЗС (1,2 млрд грн) та видання підручників для 5 і 6 класу (552,8 млн грн).
Водночас інші видатки будуть скорочені на 11,4 млрд грн, переважно шляхом зменшення видатків на обслуговування державного боргу.
Розгляд закону в цілому відбудеться у жовтні.
- Крім того, 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету та видатками загального фонду: його передали до Верховної Ради
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.72 Купівля 37.72Продаж 38.48
- EUR Купівля 40.53Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе