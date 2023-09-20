Парламент ухвалив зміни до бюджету-2023 у першому читанні

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

"Рада ухвалила тільки в першому читанні Бюджету підтримав (№10038) про зміни у Бюджет 2023 і виділення додаткових +328,5 млрд грн видатків у цьому році", - написав народний обранець.

Таке рішення підтримало 302 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Законопроєкт уряду передбачає збільшення бюджетних видатків на 317 млрд грн у поточному році, з них майже 303 млрд грн підуть на оборонні потреби.

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Також планується збільшити видатки на допомогу переселенцям (16,5 млрд грн), "швидке відновлення" (5,97 млрд грн), МЗС (1,2 млрд грн) та видання підручників для 5 і 6 класу (552,8 млн грн).

Водночас інші видатки будуть скорочені на 11,4 млрд грн, переважно шляхом зменшення видатків на обслуговування державного боргу.

Розгляд закону в цілому відбудеться у жовтні.