Кабмін ухвалив проєкт держбюджету-2024

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовим акцентом цього проєкту є оборона й безпека України. Уряд направить більшу частину всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж 2023 року.

"Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - написав Шмигаль.

Другий пріоритет, за словами Шмигаля, це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третім пріоритетом є медицина та освіта. На сектор освіти уряд виділив 179 млрд грн. Це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину - 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

"Четвертий пріоритет - підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі - з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному", - написав Шмигаль.

Також він додав, що п'ятим пріорітетом є відновлення економіки України: "Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника".

Натомість народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.

За словами депутата, 2024 році мінімальна заробітна плата може становити у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня - 8000 грн.

Також із 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн.