Парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту", – Андрій Парубій

Про це журналістам заявили народні депутати України з фракції "Європейська Солідарність".



"Є підстави вважати, що під час наради у Зеленського, на якій був присутній і Єрмак, відбувся злив цієї інформації – це, звичайно, величезний удар. Не тільки по українських розвідниках, а й по всьому сектору безпеки нашої держави. Ми вважаємо, що на комісію мають бути запрошені не тільки учасники тієї операції, а й також запрошений Єрмак, який має дати відповідь – була чи не була така розмова в кабінеті президента? Була чи не була після того телефонна розмова з російською стороною? Чи з білоруською стороною стосовно інформації про цю спецоперацію? Це і є завдання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка повинна мати найбільший рівень довіри. Але, на жаль, сьогодні ми побачили закритість і небажання об’єктивного розслідування", – наголошує народний депутат, Голова Верховної ради 8-го скликання Андрій Парубій.



Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський також зауважив, що комісія не викликає на засідання ТСК для пояснень Володимира Зеленського. "Дивний ентузіазм окремих членів комісії запросити на засідання п’ятого президента Петра Порошенка, і не запросити шостого президента Володимира Зеленського, який причетний і точно має бути в курсі того, як розвивалися події минулого літа", – вважає Забродський.



Андрій Парубій повідомив, що сьогодні на закрите засідання провладної ТСК прийшли лише депутати з фракції Зеленського, а представників інших фракцій на комісію не допустили попри те, що вони мають допуск до державної таємниці.



"Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від "Європейської Солідарності" – я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від "Голосу" Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК", – повідомив Парубій.



"Ми як народні депутата всі маємо доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів. Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маєм повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участь у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії", – зазначив Парубій.



"Це ще раз засвідчило, що насправді ця ТСК була створена не для того, щоб розслідувати тих, хто вчинив державний злочин, здавши українських розвідників, а для того, щоб просто відбілити можливих учасників злиття цієї операції", – переконаний Андрій Парубій.



"З самого початку ми вимагали, щоб була створена ТСК по конкретній операції, яка стала резонансною не тільки для України, а і для всього світу. І останні дослідження, в тому числі і журналістські, продемонстрували, що як мінімум розвідка США була в курсі цієї операції. Ми були переконані з самого початку, що має бути комісія, яка буде розглядати конкретно цей епізод. Бо важко собі уявити, яка деморалізація для українських розвідників, військових і солдатів, коли виникає підозра, що інформація про секретну операцію може витекти з кабінету Головнокомандувача цієї країни. Тому суспільство потребує відповідей. Наші партнери потребують відповідей. На жаль, ця наша пропозиція навіть не була поставлена на голосування", – нагадав Андрій Парубій.