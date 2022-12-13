Польська "Право і Справедливість" втратила від скандалу навколо німецьких Patriot.

Якщо раніше, можливо, багато хто у світі не надто розбирався у внутрішній політиці Польщі, а ті, хто дещо знав, не занурювався так глибоко, то зараз багато чого стало очевиднішим. І ці відкриття не на користь правлячій партії.

По-перше, стало помітно наскільки Дуда безсилий, коли в справу вступає Качинський. Раніше про це здебільшого замовчували. Зараз його називають реальним лідером Польщі, що не дуже ок, враховуючи, що верховний головнокомандувач саме Дуда.

По-друге, "Право і Справедливість", в тому числі за ініціативою Качинського, в окремі моменти схильна ставити партійні інтереси вище за безпеку та європейську єдність. Чим ближче осінь та вибори, тим це буде більше загострюватися.

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По-третє, антинімецькість окремої частини електорату "Права і Справедливості" робить частину зовнішньої політики Польщі надто цинічною та популістською, як от 1,3 трлн репарацій або розміщення Patriot в Україні.

Безспірно, Польща, "Право і Справедливість", Дуда, Качинський, Блащак та інші польські високопосадовці були й залишаються нашими близькими друзями

Для Європи такі німецько-польські відносини — загроза єдності, що очевидно невигідно як світу, так і нам, але на руку Путіну.

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Безспірно, Польща, "Право і Ссправедливість", Дуда, Качинський, Блащак та інші польські високопосадовці були й залишаються нашими близькими друзями, яким ми неймовірно вдячні за все та передаватимемо цю повагу та вдячність наступному поколінню українців — своїм дітям та онукам.

Але так само безспірно, що, попри всі гріхи Німеччини, сьогоднішні нападки на Берлін з Варшави здебільшого абсолютно несправедливі та некорисні. Навіть вже з внутрішньополітичних міркувань, адже більшість поляків позитивно сприйняла цей німецький жест.

Виваженість та мудрість, яку Польща проявила, коли ракета вбила двох її громадян.

Перезавантаження польсько-німецьких стосунків — було б ще більшим досягненням для Польщі, ЄС та України сьогодні

Далекоглядність та жорсткість у побудові свого ставлення до Росії та власної обороноздатності.

Все це, безперечно, визначні досягнення "Права і Справедливості" та польського народу.

Однак навряд чи хтось не погодиться з тим, що перезавантаження польсько-німецьких стосунків — було б ще більшим досягненням для Польщі, ЄС та України сьогодні.

До слова, Блащак прийняв пропозицію щодо Patriot від Німеччини. І навряд чи це могло бути по-іншому, бо вірити, що солдати НАТО зараз вступлять у війну та збиватимуть в Україні російські ракети — ну прямо дуже тупо.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

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