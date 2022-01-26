Партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу
Партія Путіна "Єдина Росія" ініціює офіційні військові поставки для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України
Про це повідомляє ТАСС.
У заяві голови фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимира Васильєва йдеться, що поставки зброї до України та "істерія у світових ЗМІ" нібито виглядають як підготовка до бойових дій.
"Нас дуже непокоїть питання захисту російських життя громадян та співвітчизників, які проживають на територіях "ЛНР" та "ДНР"... У зв'язку з цим ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", - заявив Васильєв.
- Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.
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