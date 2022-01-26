Партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу

Про це повідомляє ТАСС.



У заяві голови фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимира Васильєва йдеться, що поставки зброї до України та "істерія у світових ЗМІ" нібито виглядають як підготовка до бойових дій.



"Нас дуже непокоїть питання захисту російських життя громадян та співвітчизників, які проживають на територіях "ЛНР" та "ДНР"... У зв'язку з цим ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", - заявив Васильєв.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.