Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети

Про це представники руху повідомили у телеграм.

"Наші агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство стрімко розростається. Там будують нові цехи, набирають новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч людей.

За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

В "Атеш" додали, що вивчають нові подробиці про російський завод та працюють над припиненням його діяльності.

Також напередодні агенти "Атеш" помітили ворожу систему ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя.



