Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети
У партизанському русі "Атеш" заявили про виявлення точних координат заводу у російському Челябінську, де виробляють ракети різних типів
Про це представники руху повідомили у телеграм.
"Наші агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємство стрімко розростається. Там будують нові цехи, набирають новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч людей.
За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
В "Атеш" додали, що вивчають нові подробиці про російський завод та працюють над припиненням його діяльності.
- Також напередодні агенти "Атеш" помітили ворожу систему ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе