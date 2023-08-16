Партизани зафіксували російську ППО неподалік Кримського мосту
Партизани з руху "Атеш" виявили російські системи ППО неподалік Кримського мосту
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Виявили російські засоби ППО та машини для створення димової машини "ТДА-3", що прикривають Кримський міст. Військові засоби розташовані на в'їзді до Криму з боку Тамані.
"Дим, зокрема, використовували для відбиття атаки на Кримський міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО", - пишуть партизани.
Відео:
- 16 серпня повідомлялось, що так звана російська влада Криму хоче ввести штрафи до 300 тис. рублів за фото та відео роботи ППО. Пропозицію мають розглянути на рівні парламенту РФ.
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