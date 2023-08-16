Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Виявили російські засоби ППО та машини для створення димової машини "ТДА-3", що прикривають Кримський міст. Військові засоби розташовані на в'їзді до Криму з боку Тамані.

"Дим, зокрема, використовували для відбиття атаки на Кримський міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО", - пишуть партизани.

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