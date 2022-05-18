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Пасажирів на українських вокзалах тепер зустрічає пісня на честь мами Стефанії від "Kalush Orchestra"

18 травня, 2022 середа
09:05
Суспільство потяги

Відтепер на залізничних вокзалах України лунає пісня переможця Євробачення-2022 гурту "Kalush Orchestra" на честь мами Стефанії - як гімн перемоги

Про це Укрзалізниця повідомляє у телеграмі.

"Пісня на честь мами Стефанії тепер звучить на вокзалах України як гімн перемоги. Вчинок та виступ "Kalush Orchestra" на сцені Євробачення дає сил та наснаги всій Україні битися за перемогу до останньої ноти. А рожева шапочка, як символ сміливості та наполегливості калуських хлопців, тепер стає ще одним брендом вільної та незалежної України", - йдеться в повідомленні.

У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України "Kalush Orchestra". Після свого виступу музиканти звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя. На перемогу українського гурту відреагував президент Володимир Зеленський.

  • 16 травня "Kalush Orchestra" повернулися до України та заспівали пісню "Stefania" з митниками і молоддю.

  • На честь переможної пісні музикантів Укрзалізниця перейменувала поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ. У розкладі цього року він офіційно став "Стефанія Експресом".

  • Музиканти з "Kalush Orchestra" виставлять на аукціон статуетку, яку вибороли на Євробаченні.

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Культура
музика
Євробачення
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