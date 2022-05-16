Kalush Orchestra повернулися до України та заспівали пісню Stefania з митниками і молоддю

Про це повідомляє "Євробачення України" у телеграм.

"Kalush Orchestra та українська делегація повернулись до України. Гурт заспівав «Stefania» з митниками, а пізніше з яворівською молоддю", – зазначається у повідомленні, яке супроводжує відеоряд.

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