Пасажиропотік через західний кордон останні 2 доби дещо збільшується, - МВС
За минулу добу держкордон з Молдовою та ЄС перетнули майже 92 тис. осіб та більше 13 тисяч транспортних засобів, що свідчить про невелике збільшення потоку за останні дві доби
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegramm.
"15 березня держкордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що упродовж останніх двох діб пасажиропотік має тенденції до незначного збільшення", – йдеться у повідомленні.
В напрямку інших країни минулої доби виїхали понад 75 тисяч осіб. З них понад 52 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.
"Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. Винятком наразі є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відмічаються незначні накопичення легковиків і автобусів", – зауважує МВС.
В той же час до України за минулу добу прибули понад 16 тисяч осіб. Майже 13 тисяч із них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові стати до оборони країни.
Нагадаємо, Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі.
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