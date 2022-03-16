Пасажиропотік через західний кордон останні 2 доби дещо збільшується, - МВС

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegramm.

"15 березня держкордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що упродовж останніх двох діб пасажиропотік має тенденції до незначного збільшення", – йдеться у повідомленні.

В напрямку інших країни минулої доби виїхали понад 75 тисяч осіб. З них понад 52 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.



"Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. Винятком наразі є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відмічаються незначні накопичення легковиків і автобусів", – зауважує МВС.



В той же час до України за минулу добу прибули понад 16 тисяч осіб. Майже 13 тисяч із них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові стати до оборони країни.









Нагадаємо, Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі.